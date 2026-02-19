Bakan Tekin'den 'Laikliği Savunuyoruz' Tepkisi

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) ramazan etkinlikleri genelgesine karşı sanatçı, akademisyen ve gazetecilerden oluşan 168 kişinin yayımladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metnine tepki gösteren Bakan Yusuf Tekin, imzacılar hakkında yargı süreci başlatacağını açıkladı, metnin "kötü niyetli" ve "ideolojik olduğunu" savundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB'in okullarda ramazan ayına yönelik etkinlikleri kapsayan genelgesine karşı aralarında sanatçı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu 168 ismin yayımladığı "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" metnine ilişkin TGRT Haber'de yayınlanan "Medya Kritik" programında açıklamalarda bulundu.Tekin, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz başlıklı metne dava açacağını" söyledi.

Tekin, "Gönderdiğimiz genelgenin neresinde bu var? Örnek etkinliklerin içinde böyle bir şey yok. Yazının sonunda şunu söylüyoruz: Bu etkinlikler gönüllülük esasına göre yapılacak. Bahsettikleri tarzda 'not verilecekmiş, fotoğraf çekilecekmiş' benzeri uygulamaların hiçbirisi yok, ya okuma yazma bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar. Hiçbirini ciddiye almıyorum. 168 imzalık 'laikliği savunuyoruz' bildirisinde geçen ifadeler nedeniyle de yargı süreci başlatıyorum" ifadelerini kullandı.

"Genelgenin içeriğinde dini hiçbir unsur bulunmadığını, amacın kültürel mirası korumak olduğunu" iddia eden Tekin, eleştirilerin ideolojik olduğunu savundu. Tekin, "Bu bana 28 şubat sürecini hatırlattı. Niyet okumaya dayalı kötü niyetli bir bildiri onlar nasıl demokratik haklarını kullanıyorlarsa ben de demokratik hakkımı kullanacağım. Bunların gözünde noel, cadılar bayramı kutlamak laikliğe aykırı değil ama kültürel mirasımızın devamı ramazan etkinlikler konusunda nedense laiklik akıllarına geliyor. Bu genelgenin içinde dini hiçbir şey yok" diye konuştu."