Bakan Tekin'den LGS için sessizlik çağrısı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde, "Evlatlarımız, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yarın önemli bir sınava girecek. Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım" uyarısında bulundu.

Bakan Tekin, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli vatandaşlarımız; evlatlarımız, uzun ve yoğun bir hazırlık sürecinin ardından yarın önemli bir sınava girecek. Çocuklarımızın emeklerine destek olmak için sınav saatlerinde okul çevrelerinde sessiz olmaya özen gösterelim. Araç kornası, yüksek sesli müzik ve gürültüye neden olabilecek davranışlardan kaçınalım. Göstereceğimiz bu küçük hassasiyet, evlatlarımızın sınavlarına daha iyi odaklanmalarına katkı sağlayacaktır. Tüm öğrencilerimize gönülden başarılar diliyorum" dedi.