Bakan Tekin, Erzurum'da 12 Derslikli Okulun Açılışını Yaptı

1) BAKAN TEKİN, ERZURUM'DA 12 DERSLİKLİ OKULUN AÇILIŞINI YAPTI (3)

ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE İFTAR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Palandöken Kayak Merkezi'nde bir otelde şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğine katıldı. 'Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası' iftar programında konuşan Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip devletlerinden bir tanesi. Allah'a çok şükür devletsiz hiçbir dönemimiz olmadı. Her dönem devletimiz çağının en güçlü, medeniyet inşa eden devletlerinden birisi oldu. Bunu nasıl başarıyoruz? Bunu nasıl başardık? Çünkü biz bu gelenekte çocuklarımıza, gençlerimize doğdukları andan itibaren devlet, devlet geleneği, atalara, dedelere ve kültüre, geleneğe saygı bu ülkeyi bize vatan kılan büyüklerimize atalarımıza saygı göstermeyi, onların emanetine canımız pahasına sahip çıkmayı öğrettiğimiz için güçlü bir devlet geleneğine sahibiz. Bu kültürü bugünkü çocuklardan gelecek kuşaklara aksettiren, gelecek kuşaklara kadar taşıyan çok güzel bir toplumsal yapımız, toplumsal miras sistemimiz olduğu için çok güçlüyüz ve bunu yaparken gücü de sizden alıyoruz. Bu salonda, bugün burada bulunan kişilerin annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, çocuklarının bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olmalarından alıyoruzö diye konuştu.

EN ÖNEMLİ GÖREV

Çocukların şuurlu bir biçimde yetişmesinin bakan olarak kendi görevi olduğunu ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanı olarak bir hemşeriniz olarak bana düşen görev, bana düşen en önemli görev bu geleneği bu sahip çıkma arzusunu şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkmak bilincini gelecek kuşaklara aksettirmek çocuklarımızın bu anlamda şuurlu bir biçimde yetişmesini sağlamak. Bunu yapmak için de bu kardeşiniz gece gündüz çalışıyor. Programlarımızı, müfredatlarımızı değiştirdik. Müfredatımızın içerisinde her dersin müfredatına, bu konudan mutlaka çocuklarımıza şuur kazandıracak bir şeyler koymaya çalıştık. Bugünlerde bir dizi etkinlik yapıyoruz. İşte geçtiğimiz hafta çocuklarımız okulun ilk açıldığı haftaya bayrak sevgisi şehitlerine, atalarına dedelerine gazilerimize saygı, sevgi ve onların mirasını sahiplenme arzusunu şuurunu verecek şekilde bayrak sevgisiyle beraber çocuklarımızın bir farkındalık oluşturacak, farkındalık oluşturmalarını sağlayacak ailelerinin çocuklarını bu yaptıklarıyla, gurur duyacakları bir ortamı oluşturmaya çalıştık.ö

Bakan Tekin, Erzurum'da Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu Lisesi öğrenci, öğretmen ve velileriyle buluştu.