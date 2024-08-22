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Bakan Tekin Gaziantep'te

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli program ve toplantılara katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli program ve toplantılara katılmak için bulunduğu Kilis'teki temaslarının ardından Gaziantep'e geldi. Gaziantep temasları kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Yusuf Tekin, Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, kent protokolü ve eğitim yöneticileri tarafından karşılandı.

Bakan Yusuf Tekin, valilik şeref defterini imzaladıktan özel basına kapalı toplantıya katıldı.