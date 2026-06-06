Bakan Tekin Kazakistan'da Eğitim Zirvesine Katılacak - Son Dakika
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Bakan Tekin Kazakistan'da Eğitim Zirvesine Katılacak

Bakan Tekin Kazakistan\'da Eğitim Zirvesine Katılacak
06.06.2026 11:51
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı toplantısında eğitim politikalarını tanıtacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 8 Haziran Pazartesi günü Kazakistan'ın Türkistan kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Tekin, Kazakistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'nda bir konuşma yaparak Türkiye'nin eğitim politikası doğrultusunda hayata geçirilen uygulamaları ve eğitim diplomasisi alanında yürütülen çalışmaları anlatacak.

Toplantıda alınacak kararların imzalanması üzere düzenlenecek törene katılacak Tekin, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin eğitim bakanlarıyla ikili görüşmelerde de bulunacak.

Bakan Tekin, Kazakistan ziyareti kapsamında Türk Akademisi Bilim Konseyi 8. Toplantısı'na da katılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin Kazakistan'da Eğitim Zirvesine Katılacak - Son Dakika

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