Bakan Tekin Külliye'de Ramazan Etkinliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin Külliye'de Ramazan Etkinliğini Ziyaret Etti

21.02.2026 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Külliye'deki Ramazan etkinliğinde stantları gezip, vatandaşlarla sohbet etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 'Külliye'de Ramazan' etkinlik alanını ziyaret edip, Milli Eğitim Bakanlığı'nın stantlarını gezdi. Stantlardaki kitapları inceleyen Bakan Tekin, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

'OKULLARIMIZ CIVIL CIVIL'

Bakan Tekin, tüm Müslümanların ve Türk toplumunun ramazan ayını tebrik ederek, "İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla, önce Kadir Gecesi'ne, ardından da Ramazan Bayramı'na hep beraber erişiriz. Biz geçtiğimiz yıl da Külliye'de Ramazan etkinlikleri bağlamında çok yoğun bir talep, çok yoğun bir katılımla bu coşkuyu yaşamıştık. Bu yıl bu coşku katlanarak arttı. Bu yıl biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak çocuklarımızın; okullarımızda bu duygularla, ülkesi, milleti, vatanı için fedakarlık yapabilme hissinin yaygınlaştırılması için bir dizi etkinlik başlattık. Bir genelgeyle bunu duyurduk. Şu an okullarımız cıvıl cıvıl. Ben bu etkinliklere katılan velilerimize, öğrencilerimize ve bu etkinlikleri organize eden, bu etkinlikleri hazırlayan bütün öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan ayıyla ilgili faaliyetlerine gelen eleştirilere yanıt veren Bakan Tekin, "Türk toplumunu tanımayan, Türk toplumunun değerlerini bilmeyen, Türk toplumdan uzak sırça köşklerinde yaşayan bir grup insan, ramazan etkinliğinin Türk toplumunun kültürel yapısıyla uyumlu olmadığını düşünüyor herhalde. Şuraya gelsinler baksınlar. Anadolu'da herhangi bir ile gitsinler baksınlar. Anadolu'da ramazan demek; milli birliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın maksimum düzeyde yaşandığı bir dönem demektir. Dolayısıyla eğer Anadolu'nun Türk toplumunun değerleriyle uyumlu olmadığını düşünenler varsa otursunlar kendilerini bir analiz etsinler" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nisa MİĞAL-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

Milli Eğitim Bakanı, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tekin Külliye'de Ramazan Etkinliğini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
ABD’den tartışma yaratacak adım NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler ABD'den tartışma yaratacak adım! NATO tatbikatından savaş uçaklarını çektiler
Bakan Gürlek’ten ’İmamoğlu’na ziyaret’ açıklaması Bakan Gürlek'ten 'İmamoğlu'na ziyaret' açıklaması
Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul tarihi belli oldu
Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi Eşini evde ölü buldu, şok geçirdi
Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu Portekizli yıldız Ronaldo gönülleri fethetti! Müslüman takım arkadaşlarıyla oruç tuttu

19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:03
Hull City’nin çöküşü sürüyor
Hull City'nin çöküşü sürüyor
17:48
Demet Akalın’dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
16:59
Bakırhan’ın, “Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin“ sözlerine Destici’den sert tepki
Bakırhan'ın, "Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin" sözlerine Destici'den sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 20:04:54. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakan Tekin Külliye'de Ramazan Etkinliğini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.