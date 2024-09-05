Eğitimde Müfredat İlkesiz Değişmiyor: Bakan Tekin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
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Eğitimde Müfredat İlkesiz Değişmiyor: Bakan Tekin Açıklamalarda Bulundu

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Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, TÜSİAD'ın düzenlediği 'Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak' etkinliğinde yaptığı konuşmada, yeni müfredatta matematik ve fen bilgisi ders saatlerinin azalmasına dair eleştirilere yanıt verdi. Tekin, müfredat çalışmalarında haftalık ders saatleriyle ilgili herhangi bir değişiklik olmadığını, bu durumun mesleki ve teknik eğitim için geçerli olduğunu belirtti.

05.09.2024 14:49
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) düzenlediği 'Geleceğimiz için Eğitimi Birlikte Konuşmak' başlıklı etkinliğin protokol konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, program sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yeni müfredatta matematik ve fen bilgisi dersinin saatlerinin azaltılmasına yönelik soruya Bakan Tekin, şu yanıtı verdi:

"Matematik ve fen bilgisi derslerinin saatleri mesleki ve teknik eğitimde azaltılmış olabilir çünkü orada başka bir durum söz konusu. Ancak müfredat çalışmamızda haftalık ders saatleriyle ilgili hiçbir önerme ve değişiklik yok. Bu bir müfredat çalışması. Haftalık ders saati çalışması değil. Burada herhangi bir dersin haftalık saatini artırmak ya da azaltmak gibi bir durum söz konusu değil. Ben bu önyargılı bakışa itiraz ediyorum."

Eğitimde Müfredat İlkesiz Değişmiyor: Bakan Tekin Açıklamalarda Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eğitimde Müfredat İlkesiz Değişmiyor: Bakan Tekin Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

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