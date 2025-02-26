Güncel

Bakan Tekin: "Merhametli bir kuşak yetiştirmek için gece gündüz çalıyoruz"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret ederek, "Bizler onun bize gösterdiği ufuk çerçevesinde milli ve manevi değerlerimize bağlı, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan, merhametli ahlaklı, dünyanın neresinde bir haksızlık görürse müdahale etmek isteyen bir nesil ve kuşak yetiştirmek için gece gündüz çalıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kuzey Ankara Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Büyük Gençlik Buluşması' programına katıldı. Salonu dolduran 15 bine yakın gence seslenen Bakan Tekin, "Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 4-6 yaş çocuklarımız hem de gençlerimiz için milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmek üzere birimler oluşturdu. 'Fidan' adıyla yaygınlaştırmaya başladığı gençlik merkezleriyle bu faaliyetlerde bulunuyorlar. Başta Diyanet İşleri Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

"Sizler gençsiniz bilmiyorsunuz" diyen Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Bizler 50-60 kişilik sınıflarda ders aldık. Bizler ders kitaplarımızı bulamadık. Bizler öğretmenlerimize erişemedik. Bizler saatlerce yol yürüyüp okula gitmek zorunda kaldık. Son 23 yılda Türkiye'yi dünyada örnek gösterilecek bir eğitim ülkesi haline getiren gençlerimize bu ortamlarda eğitim alma imkanı sunan, milli ve manevi nesiller yetiştirmek için gecesini gündüzüne katarak çalışan ve gençler için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a huzurlarınızda teşekkür ediyoruz."

"Merhametli bir kuşak yetiştirmek için gece gündüz çalıyoruz"

Bakan Tekin, "Bizler onun bize gösterdiği ufuk çerçevesinde milli ve manevi değerlerimize bağlı, bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyan, merhametli ahlaklı, dünyanın neresinde bir haksızlık görürse müdahale etmek isteyen bir nesil ve kuşak yetiştirmek için gece gündüz çalıyoruz. Kavli ve fiili dualarınızda bizim ve Cumhurbaşkanımızın yanında olun. Sizler bizim yanımızda olursanız bizler de hep beraber çok güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

Programa; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çok sayıda bürokrat ve 15 bine yakın da genç katılım gösterdi.