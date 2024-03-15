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Bakan Tekin: "Milli Eğitim camiası 1 milyon 100 bin kişilik bir ordu ve bu ordu aynı hedefe odaklanırsa başarmama ihtimali yok"

ARDAHAN - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "biz bir milyon yüz bin kişilik bir orduyuz. Bu kadar büyük bir aile aynı hedefe odaklanırsak başarmama ihtimalimiz yok. ve hep beraber başaracağız inşallah" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Ardahan'da Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Bakan Tekin'e ziyareti sırasında Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, milletvekili Kaan Koç ve kurum müdürleri eşlik etti. Bakan Tekin, ziyaret ettiği okulda öğretmenlerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Tekin daha sonra Kongre caddesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnaf ziyaretinin ardından Ardahan Üniversitesi Konukevinde düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Tekin burada yaptığı konuşmada öğretmen arkadaşlarla sürekli istişare yaptıklarını ve bunu önemsediklerini söyledi.

Bakan Tekin, " Ben bakanlık görevine başladıktan itibaren fırt-sat bulduğun her dakikayı, her anı öğretmen arkadaşlarla beraber geçiriyoruz. Bizim bu yaptığımız şeyi istişare diye tanımladığımız zaman millet dudak büküyor. Ama ben kamu yönetimi Profesrüyüm ve bunu şöyle izah etsem; Modern kamu yöneticimi ile ilgilenen kişilerin yönetimde etkinliği artırmak için, kaliteyi artırmak için kullandığı en önemli araçlardan bir tanesi yönetişim desem söylenileni bilimsel bir cümle olarak bakacak. Halbuki daha kısa ifade ediyorum ve diyorum ki istişare yapıyoruz. Dolayısıyla biz birlikte çalıştığımız ve mesai yaptığımız arkadaşlarla sohbet etmeyi, karşılıklı istişareyi önemsiyoruz. Burada da ayak üstü arkadaşlarla sohbet ettik.

Milli Eğitim Bakanlığı dünyanın en iyi ve en başarılı modelini dahi alsa öğretmen arkadaşlar bunu kabullenmezse bu yaptığımız modelin hiçbir karşılığı olmaz. Modelimizin, yaptığımız şeyin eksikleri, hataları, kusurları olsa dahi arkadaşlarımız kusurları kapatan ve kusurları kapatması gereken formda kendilerini görürlerse, hep beraber yaptığımız bir iş, aksaklıkları görmeden beraberce bu yükü yükleneceğiz psikolojisi ile hareket ederse Modelimizin eksikleri, aksaklıkları da olsa daha başarılı olacağımıza inanıyorum.

Biz bir milyon yüz bin kişilik bir orduyuz. ve bu orduyla başarısız olma ihtimalimiz var mı acaba. Kişisel düşüncelerimiz, aidiyetlerimiz farklı olabilir ama ortak noktalarda buluşmalıyız. Bu ülkeyi; bizi bir arada tutan, bizi millet yapan değerlerimiz etrafında buluşmalıyız. Burada buluştuğumuzda da altından kalkamayacağımız hiçbir problem olamaz" dedi.