Bakan Tekin: Ramazan Coşkusu Büyük

10.03.2026 21:04
Yusuf Tekin, ramazan etkinliklerinin yardımlaşma ruhuyla geçmesini vurguladı ve katılanlara teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu yıl ramazan etkinliklerinin büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, Türk milletine yakışır bir yardımseverlik ve dayanışma ruhuyla eda edildiğini belirterek, bu sürece katkı veren herkese teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tekin, Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Spor Salonunda düzenlenen iftar programına katıldı.

"Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında iftar programı düzenleyen Erman Ilıcak Fen Lisesine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Tekin, iftarda bir araya geldiği öğretmen, öğrenci ve velilerle sohbet etti."

Tekin, burada yaptığı konuşmada, resmi programların dışındaki iftarlarda Ankara'da okul okul gezerek öğretmen ve öğrencilerle buluştuklarını söyledi.

Bugün de okuldaki iftar programına katılıp selam vermek istediğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Bu yıl ramazan ayının tamamında ramazan etkinlikleri büyük bir coşkuyla, büyük bir heyecanla, Türk milletine yakışır bir yardımseverlik ve dayanışma ruhuyla eda ediliyor. Bu sürece katkı veren herkese, başta öğretmen ve öğrencilerimiz olmak üzere velilerimize, sivil toplum örgütlerine, siyasetçilerimize, iş adamlarımıza, hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah, vatanseverlik duygularımızın, milli birlik ve dayanışma şuurumuzun en üst düzeye çıktığı nice ramazanları, bayramları hep beraber yaşamamızı nasip etsin."

Yusuf Tekin, öğrenci, öğretmen ve velileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ile okulun yapımını üstlenen hayırsever iş insanı Erman Ilıcak da katıldı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Ankara, Kültür, Güncel, İftar, Son Dakika

