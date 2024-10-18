Bakan Tekin: "Türkiye son 22 yılda eğitim-öğretimde devrim niteliğinde adımlar atıyor" - Son Dakika
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Bakan Tekin: "Türkiye son 22 yılda eğitim-öğretimde devrim niteliğinde adımlar atıyor"

Bakan Tekin: "Türkiye son 22 yılda eğitim-öğretimde devrim niteliğinde adımlar atıyor" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'de, son 22 yılda eğitim-öğretim anlamında, hem okullaşma istatistikleri, hem derslik başına düşen öğrenci, hem öğretmen başına, hem öğrenci istatistikleri...

18.10.2024 21:58
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Bakan Tekin: "Türkiye son 22 yılda eğitim-öğretimde devrim niteliğinde adımlar atıyor"

SİİRT - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'de, son 22 yılda eğitim-öğretim anlamında, hem okullaşma istatistikleri, hem derslik başına düşen öğrenci, hem öğretmen başına, hem öğrenci istatistikleri açısından gerçekten devrim niteliğinde adımlar atıyor" dedi.

Vali Dr. Kemal Kızılkaya ile görüşen Bakan Tekin, Siirt İl Eğitim Değerlendirme Toplantısına katılarak, kentteki eğitim-öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Tekin, bakanlık olarak Türkiye'de il il dolaşıp illerdeki sorunları yerinde çözüm üretmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Önceki gün Trabzon'da, dün Erzurum, sabah saatlerinde de kara yoluyla Erzurum'dan Siirt'e geldiklerini ifade eden Tekin, bu esnada ziyaret ettikleri illerde okul yöneticileri, öğretmenle sohbet ettiklerini söyledi.

Bakan Tekin, şöyle konuştu:

"Valimizin başkanlığında İl Eğitim Değerlendirme Toplantımızı yapıyoruz. Bu toplantımıza ildeki siyasi aktörlerimizi, siyasi yardımcılarımız da dahil ediyoruz. Bugün de Siirt'te benzeri toplantıyı yaptık. Bakanlık merkez teşkilatından buradaki gündem maddesi olabilecek konularla ilgili olan Genel Müdür arkadaşlarımız da dahil ettik, toplantımızı yaptık. Siirt yolu üzerinde vaktimizin el verdiği ölçüde çat kapı okul ziyaretleri yaptık. Öğretmenlerimizin ve okulumuzun haberi olmadan. Bu çerçevede Karlıova'da Kargapazarı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'na gittik. Orada öğretmen arkadaşlarımızla sohbet ettik. Muş'a yaklaşık 20-30 kilometre mesafede bir köyde Mercimekkale İlk ve Ortaokulu'nda öğretmen arkadaşlarımızla, çocuklarımızla ve gençlerimizle sohbet ettik."

Ziyaretleri kapsamında Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 9 Haziran 2017'de şehit düşen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın çalıştığı okulu da ziyaret ettiklerini aktaran Bakan Tekin, "Siirt Valisi ve İl Milli Eğitim Müdürünün yaz aylarında eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili yaptığımız hazırlıklar kapsamında problemleri büyük oranda çözüme kavuşturdu. Son 22 yılda Türkiye'de eğitim-öğretim anlamında, hem okullaşma istatistikleri, hem derslik başına düşen öğrenci, hem öğretmen başına, hem öğrenci istatistikleri açısından gerçekten devrim niteliğinde adımlar atıyor. 2022-2023 eğitim-öğretim yılındaki derslik başına düşen öğrenci sayıları, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında neredeyse yarı yarıya gelmiş durumda. Bunlar gayet güzel şeyler. Bunun dışında aynı şekilde öğretmen istihdamıyla ilgili konularda kat ettiğimiz mesafeyi göstermek açısından önemli şeyler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bakan Tekin: 'Türkiye son 22 yılda eğitim-öğretimde devrim niteliğinde adımlar atıyor' - Son Dakika

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