Bakan Tekin, yapay zeka destekli Yeni EBA\'yı Ankara\'daki programda tanıttı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen ve eğitimde dijital dönüşümü yeni bir aşamaya taşımayı amaçlayan yapay zeka destekli, kişiselleştirilmiş ve veriye dayalı Yeni Eğitim Bilişim Ağı (Yeni EBA), Bakan Yusuf Tekin'ın katıldığı programla tanıtıldı.

MEB'in EBA platformu, yapay zeka destekli yeni özellikler ve zenginleştirilmiş içeriklerle yenilendi. Yeni EBA, Ankara'da MEB Şura Salonu'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı programla tanıtıldı. Eğitimde dijital dönüşüm kapsamında yeniden yapılandırılan EBA'nın; yapay zeka destekli uygulamalar, kişiselleştirilmiş öğrenme araçları, akademik gelişim takibi ve ölçme-değerlendirme sistemleriyle geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Okul öncesinden ortaöğretime kadar öğrenciler ile öğretmen, veli ve eğitim yöneticilerine yönelik hazırlanan platformda, ders planlama, dijital içeriklere erişim ve öğrenme süreçlerinin takibine yönelik uygulamaların yer aldığı kaydedildi.

Programda konuşan Bakan Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Bugün 28 Ekim, yarın Cumhuriyet Bayramı. Çok zor bir dönemde, çok zorlu bir mücadelenin neticesinde, Milli Mücadele neticesinde 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet kuruldu. ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak bize de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ilerletecek, muhafaza ve müdafaa edecek bir gençlik yetiştirme görevi tevdi edildi. Ben öncelikle hepimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

'YATIRIMLARI 'ÇÖP' VE 'İSRAF' DİYE ELEŞTİRİYORLARDI'

2013 bahar aylarında Milli Eğitim Bakanlığı'nda müsteşar olarak göreve başladığını söyleyen Tekin, "O gün en çok muhalefet tarafından eleştirildiğimiz başlık FATİH Projesi'ydi. Muhalif siyasi partiler eğitimde teknoloji kullanımı üzerine yaptığımız yatırımları 'çöp' ve 'israf' diye eleştiriyorlardı. O gün FATİH Projesi'nin projeksiyonu şuydu; dünyada dijital alanda çok önemli değişiklikler oluyor, Türkiye'nin bir an önce eğitimde dijital altyapıyı kullanabileceği bir mekanizmayı kurması gerekir varsayımından hareket etmiştik. O gün bunu 'çöp' olarak, gereksiz bir yatırım olarak eleştiren muhalefet bugün teknoloji okuryazarlığında ve dijital alanda eksiklerimizi veya 'Şunun da yapılması gerekir' eleştirisini yapıyorlar. Tutarlı olmak lazım" diye konuştu.

'EBA, AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA EN İYİ OLDUĞUMUZ KONU'

Eğitimde teknolojik dönüşümün 2011 yılında FATİH Projesi'yle başladığını söyleyen Bakan Tekin, "Biz bu işlere 2011 yılında FATİH Projesi'yle başladık ve 'Okullarımızın hepsinde dijital altyapıyı kurmalıyız' dedik. Çünkü teknoloji çok sık değişiyor, bu değişikliklerin mutlaka eğitime yansımaları da olacak. Okullarımızda internet altyapısı, dersliklerimizde etkileşimli tahta bu projenin olmazsa olmazlarıydı. Bu altyapıyı kurduktan sonra çocuklarımızın bu altyapıyla birlikte kullanabilecekleri ana mekanizma ne olmalı; buraya odaklandık ve EBA'yı dünyanın en büyük eğitim içerik portallarından bir tanesi olmak üzere kurguladık. EBA bu anlamda 6 milyon civarında aktif kullanıcı sayısı itibarıyla Avrupa ülkeleri arasında açık ara en iyi olduğumuz bir konu" ifadelerini kullandı.

'YAPAY ZEKA DESTEKLİ BİR ALTYAPIYA KAVUŞTURDUK'

EBA'nın yapay zeka entegrasyonunda yeni bir boyuta ulaştığını söyleyen Bakan Tekin, "Bugün gelinen noktada, 2011 yılından itibaren sürekli zenginleştirmeye çalıştığımız EBA'yla ilgili bugün başka bir tablo söz konusu. O da dünyada artık yeni olağan hayatın içerisine çok ciddi biçimde giren yapay zeka diye bir realite var. ve bizler yapay zekayı artık eğitim-öğretim süreçlerinin içerisinde hem çocuklarımızın, gençlerimizin yapay zekadan faydalanabileceği hem de yapay zekadan üretimde bulunabileceği bir altyapıya dönüşmemiz gerekiyor. Yeni EBA projesi, aslında yapay zekanın zengin EBA birikimiyle ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın diğer uygulamalarıyla entegre olmasını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni EBA'da bizim yapay zeka uygulamalarımızın sadece bir bölümünü görebileceksiniz. Bunlar dışında daha önce burada tanıtımlarını yine yaptığımız Bakanlık Yönetim Sistemimiz; milyarlarca veri içerisinden yapay zeka desteğiyle rasyonel kararlar almamızı sağlayan bir altyapı kurduk. Bütün okullarımızı bu anlamda fiziki pozisyonlarından coğrafi konumlarına kadar, akademik başarılarından insan kaynağı ihtiyacına kadar bütün anomalileri anında raporlayabilecek yapay zeka destekli bir altyapıya kavuşturmuş olduk" açıklamasını yaptı.

'KARALAMALARA İTİMAT ETMEYİN'

Bakan Tekin, platforma yönelik olumsuz algı çalışmalarına da itimat edilmemesi gerektiğini söyleyerek, "Burada şunun altını çizmek istiyorum; eskiden beri Milli Eğitim Bakanlığı, üzerinde vesayet uygulamaya çalışan başka birimlerin hep saldırısı altında oldu. Yardımcı kitap satmaya çalışan ve yardımcı kitap satarken Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarını kötüleyerek yardımcı kitap satan; özel dershanecilik hizmeti verme veya satmak isteyip bunu satarken de Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerini kötüleyen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarını kötüleyen, öğretmenlerimizin emeğini hiçe sayan bir yapıyla hep mücadele ettik. Bugünlerde de bizim geliştirdiğimiz hem MEBİM hem de EBA'nın yeni yapay zeka destekli uygulamaları, yine benzeri şekilde kendi ürünlerini pazarlamak isteyen kişilerin algı yönetmek amaçlı karalamalarıyla karşı karşıya. Bunlara itimat etmeyin lütfen" dedi.