Bakan Tunç, Baro ve Öğrencileri Kabul Etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No'lu Barosu yönetimi ile İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlim ve Medeniyet Topluluğu öğrencilerini kabul etti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, baro yönetimiyle yargının kurucu unsurlarından avukatlar için yürüttükleri çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Öğrencilerle de hem tecrübe paylaşımında bulunduklarını hem de yargı mesleklerinin gelişimi üzerine sohbet ettiklerini kaydeden Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin heyecanı, gelecekle ilgili hayalleri bizleri de mutlu etti. Her bir öğrenci kardeşimize eğitim hayatlarında başarılar temenni ediyor, hak arama hürriyetinin güvencesi olan avukatlarımıza da icra ettikleri bu kutsal vazifede muvaffakiyetler diliyorum."