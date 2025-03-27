Bakan Tunç: Gazeteciler Suçları Yüzünden Tutuklu - Son Dakika
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Bakan Tunç: Gazeteciler Suçları Yüzünden Tutuklu

Adalet Bakanı Tunç, tutuklu gazetecilerin suç geçmişlerini açıkladı, basın kartı yok diyenler var.

27.03.2025 15:38
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(İSTANBUL) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin yaptığı açıklamada, "Ceza infaz kurumlarında mesleğini basın çalışanı olarak beyan eden ve çeşitli medya organlarınca basın mensubu olup ceza infaz kurumlarında bulundukları iddia olunan toplam 77 kişi var. İletişim Başkanlığı'na baktığımız zaman basın kartı sorgusunda 77 kişiden 67'si hakkında herhangi bir kayıt yok. 10 kişinin de basın kartının iptal edilmiş olduğunu görüyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türkiye'de tutuklu bulunan gazetecilere ilişkin açıklama yapan Tunç, şunları söyledi:

"Türkiye'de gazeteciler yazdıkları için, çizdikleri için kendi görevlerini yaptıkları için tutuklanıyormuş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu böyle değil. Burada ceza infaz kurumlarında mesleğini basın çalışanı olarak beyan eden ve çeşitli medya organlarınca basın mensubu olup ceza infaz kurumlarında bulundukları iddia olunan toplam 77 kişi var. Bu 77 kişiden 68'i hükümlü olarak bulunuyor. Bunlar kendilerini gazeteci olarak ifade ediyorlar. Bu 77 kişinin 39'u adam öldürmek, uyuşturucu suçları, cinsel suçlar, yağma, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık ve sahtecilik suçlarından ceza infaz kurumunda bulunuyor.

"37'si terör örgütü soruşturma ve kovuşturması kapsamında cezaevlerinde hükümlü ya da tutuklu"

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından baktığımız zaman gazeteci olduğunu ifade eden bu 77 kişiden 18'inin basın meslek gruplarına ilişkin kaydının olduğunu görüyoruz. Yine İletişim Başkanlığı'na baktığımız zaman basın kartı sorgusunda 77 kişiden 67'si hakkında herhangi bir kayıt yok. 10 kişinin de basın kartının iptal edilmiş olduğunu görüyoruz. Bu 77 kişi hangi suçlardan cezaevinde bulunuyor, bunu belirtmek istiyorum. 77 kişinin 39'u adam öldürmek, uyuşturucu suçları, cinsel suçlar, yağma, dolandırıcılık, yaralama, hırsızlık ve sahtecilik suçlarından ceza infaz kurumlarında bulunuyor. 1'i çıkar amaçlı suç örgütü kapsamında, 37'si de terör örgütü soruşturma ve kovuşturması kapsamında cezaevlerinde hükümlü ya da tutuklu olarak bulunuyorlar. Bunlar gazetecilik faaliyeti nedeniyle cezaevinde değiller."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Yılmaz Tunç, Politika, 3-sayfa, Türkiye, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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