Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı - Son Dakika
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Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı

Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapıp dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Bakan Tunç "Sorumluluk makamında olanlar toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı" ifadelerini kullandı.

23.03.2025 15:23
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, Ahmet Köksal, Ali İlbak, Adem Tuncay, Ali Nuhoğlu, Alper Aydın, Mete Sarısaltun, Murat Abbas, Kamil Timur Delibaş, Eyüp Subaşı, Serdal Taşkın, Serkan Öztürk, Mustafa Nihat Sütlaş, Süleyman Atik, Ahmet Çiçek, Yusuf İlbak, Servet Yıldırım, Serdar Haydanlı, Buğra Gökçe, Ertan Yıldız, Tuncay Yılmaz'ın tutuklanmalarına karar verildi.

41 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Soruşturmalar kapsamında Ahmet Palazoğlu, Alihan Aydın, Ercan Saatçi, Canan Münüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Birsen Şahin, Vahit Doğan, Alperen Aydın, Bayram Taşkın, Yusuf Yüce'nin de aralarında bulunduğu 41 kişi yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'KENT UZLAŞISI' SORUŞTURMASINDA 3 TUTUKLAMA

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında savcılığın İmamoğlu hakkındaki tutuklama talebi reddedilirken, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BEKLENEN AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmanın devam ettiğine vurgu yapıp dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Bakan Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında isnat edilen suçlar bakımından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklama, adli kontrol ve serbest bırakma kararları verilmiştir.

Yargısal süreçler, hukuk sistemimizde denetime açık şekilde ilerlemekte olup, ilgili soruşturmalar halen devam etmektedir. Hâkimler, bakmakta oldukları soruşturma ve kovuşturmalarda kararlarını verirken dosya kapsamı ile bağlıdır; isnat edilen suçlamalara ilişkin iddia, savunma ve deliller doğrultusunda hukuki bir sonuca ulaşırlar.

"HUKUKİ DEĞERLENDİRMELERİN SİYASİ ZEMİNE ÇEKİLMESİ YANLIŞTIR"

Bu çerçevede, yürütülen adli soruşturmayı bir "siyasi soruşturma" olarak nitelendirmek yanlış olup, hukuki değerlendirmelerin siyasi zemine çekilmesi, kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği gibi Hukuk Devleti ilkesine de aykırılık teşkil eder.

Hukuk Devleti ilkesine ve yargıya duyulan güvenin gereği olarak, sürecin tüm yönleriyle tamamlanması beklenmeli, yorum ve değerlendirmeler bu çerçevede itidalli bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki adalet, yalnızca Türk milleti adına karar veren bağımsız ve tarafsız yargı mercileri eliyle tecelli eder. Bu nedenle, sorumluluk makamında olanlar başta olmak üzere herkesin açıklamalarında daha dikkatli, özenli ve sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri, toplumda yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmaları gerektiği unutulmamalıdır."

Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

Ekrem İmamoğlu, Yılmaz Tunç, Yılmaz Tunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Hayri Dere:
    kime diyosun sayın bakanım beyni olan anlar bunların büyüğünden küçüğü hepsi din ve hükümet düşmanı bunları Allah ıslah etsin 56 218 Yanıtla
    İbrahim İlhan:
    Sizin gibi din tüccarları değil 1 0
    Ali Yanik:
    Hayri dede qrm pelerinin qoyduquna 0 0
  • Uuu bbb:
    sahibim böyle dedi 134 37 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    fetöcü bakan mı olur oluyor malesef 122 18 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    badem yağı tipe bak hele 108 19 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Hayri Dere.. Din düşmanı kim acaba 7/24 din iman deyip yapılan hırsızlıklar yolsuzluklar rüşvet hepsi ortaya çıkmasına rağmen gördün mü duydun mu bir tane hükmetten mensubu kişinin yargılandığını yargılamayı da geçtik üstüne ödül verir gibi terfi aldılar. Az biraz objektif olun gerçekçi dürüst olun din hiç kimsenin tekelinde değildir dini istismar edip durmayın bu ülke sizler iktidara gelmeden önce Hristiyanmıydı da siz gelince Müslüman oldu. Allah bir akıl vermiş arada sırada da olsa kullanmayı deneyin ama hayra kullanın şeytanlığa değil. 104 7 Yanıtla
    ENDER EREN:
    Eyvallah reis 0 0
  • mustafa sagdic:
    Hayri gibiler oldukça 14 binliraya Cook mahkum kalirsiniz 76 7 Yanıtla
  • SÜLEYMAN REŞAT ÖZKAN:
    Asıl yanlış olan siz olabilir misiniz? 65 6 Yanıtla
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