Bakan Tunç\'tan A Spor Muhabirine Geçmiş Olsun

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(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Galatasaray- Beşiktaş karşılaşmasının ardından saldırıya uğrayan A Spor muhabirine geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Tunç, saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galatasaray-Beşiktaş karşılaşması sonrasında fiziki saldırıya uğrayan A Spor muhabiri Emre Kaplan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Spor, dostluk ve kardeşliktir. Sporun şiddetle gündeme gelmesi kabul edilemez. Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.