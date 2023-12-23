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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemiz terörü kaynağında yok edene kadar sürecek - Son Dakika
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemiz terörü kaynağında yok edene kadar sürecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'da yaptığı konuşmada, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan 6 askerin ardından terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, 'Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek' dedi. Bakan Tunç, Türkiye'nin güneyinde terör devleti kurmak isteyen örgütlerin amaçlarına ulaşamayacağını belirtti ve devletin güvenlik güçlerinin mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemiz terörü kaynağında yok edene kadar sürecek
23.12.2023 - 13:10,
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ANTALYA'da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan 6 askerin ardından, terörle mücadele ile ilgili, "Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Antalya'nın Kundu bölgesinde bakanlığının eğitim tesisinde gerçekleştirilen 'Ceza İnfaz Kurumları 12'nci Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Tunç, terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit olan 6 askerle ilgili konuştu. Bakan Tunç, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Terörü kaynağında yok edene kadar mücadelemiz sürecek. Türkiye'nin güneyinde bir terör devleti kurmak isteyen örgütler ve onların maşaları hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacak. Ülkemizin huzurunu bozmak, devletimizin ve ülkemizin güvenliğini tehdit eden, milletimizin birlik ve beraberliğini bozmak isteyen şer şebekelerine karşı devletimiz ve güvenlik güçlerimiz mücadelesini kararlılıkla sürdürecek" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Terörle mücadelemiz terörü kaynağında yok edene kadar sürecek - Son Dakika
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