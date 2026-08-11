Bakan Uraloğlu, Adnan Yeşil'in Ailesini Ziyaret Etti
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Adnan Yeşil'in ailesini kabul etti.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, Ayser Çalık Ortaokulu'ndaki saldırıda hayatını kaybeden 5'inci sınıf öğrencisi Adnan Göktürk Yeşil'in (11) ailesini kabul etti.
Bakan Uraloğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta nisan ayında yaşanan silahlı saldırıda 11 yaşındaki evlatları Adnan Göktürk Yeşil'i kaybeden Sayın Abdullah Cevdet Yeşil ve Sayın Sonay Yeşil'i Bakanlığımızda ağırladık. Bir anne ve babanın evlat acısının tarifi olmadığını biliyor, Yeşil ailesinin yaşadığı acıyı yürekten paylaşıyorum. Adnan Göktürk Yeşil'in aziz hatırası, milletimizin hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek" dedi.
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