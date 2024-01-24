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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara'da ulaşım projelerini görüştü - Son Dakika
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara'da ulaşım projelerini görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile bir araya gelerek Ankara'nın mevcut ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projelerini ele aldı. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacaklarını ifade etti.

24.01.2024 - 10:57,
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok ile bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu, AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde Turgut Altınok ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu, "Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye başkan adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemizde başkentimize ait halihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız" dedi. (DHA)

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara\'da ulaşım projelerini görüştü
Kaynak: DHA
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