Bakan Uraloğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Uraloğlu'ndan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün olduğunu belirtti.

14.07.2024 13:08
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün olduğunu belirtti.

Uraloğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Aziz milletin, ülkesine, devletine, demokrasisine ve özgürlüğüne bağlılığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykırarak bir kahramanlık destanı yazdığına işaret eden Uraloğlu, "15 Temmuz, vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, milletimizin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği tarihi bir gün olarak şanlı geçmişimizdeki yerini almıştır. " ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, "Yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, azim ve kararlılıkla gece boyunca tankın, tüfeğin, topun, uçağın karşısına imanı ve inancıyla kendini siper ederek, vatan hainlerinin hedeflerine ulaşmaları engellemiştir. Devletinin bekasına omuz veren milletimizin bu kahraman duruşu, akıllara milli şairimiz Mehmet Akif'in, 'Asım'ın nesli… diyordum ya… Nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek...' " dizelerini getirmiştir." değerlendirmesini yaptı.

Uraloğlu, o gece asker kılığına bürünmüş, devletin her noktasına sızmış hain FETÖ mensuplarının milli iradeyi ortadan kaldırmak istediklerine dikkati çekerek, "Milletimizin algı oyunlarıyla direnişini kırmak için korsan televizyon yayını yapmaya kalktılar. Yayınlar istedikleri etkiyi yapmayınca tamamen yayınları kesmek için TÜRKSAT'ı hedef aldılar. Ancak hainlerin karşısında dimdik durarak şahadete yürüyen TÜRKSAT çalışanlarımız Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz ve diğer çalışanlarımız sayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara davet eden sözleri televizyonlarda yayınlandı ve insanımız doğru bilgilendirildi. Bu doğru bilgilendirme ile milletimiz iradesine sahip çıktı, darbe girişimini, sokakları ve meydanları doldurarak, ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı." ifadelerini kullandı.

Bu mücadelede canlarını feda eden şehitlerle gazilerin bıraktıkları en büyük mirasın milletin zor zamanlarda kenetlenerek, bağımsızlığın ve milli birliğin teminatı olacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olmaları olduğunun altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bizler de bu mirasa en iyi şekilde sahip çıkarak istiklalimize kastedenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den bu yana eser ve hizmet siyasetiyle bugünlere getirdiğimiz Türkiye'yi, daha ileriye taşımak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Hamdolsun 15 Temmuz gecesi yayınlar aksamadığı için hain FETÖ mensuplarının planlarını suya düşüren TÜRKSAT kurumumuzun gücüne güç katmaya da devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, milli irademize sahip çıkan asil milletimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu'ndan '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

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