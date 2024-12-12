Bakan Vedat Işıkhan: "Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi" Sgk Tarafından Geri Ödeme Listesine Dahil Edildi

Güncel

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi"nin Sosyal Güvenli Kurumu tarafından (SGK) geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini bildirdi.

Bu kapsamda kan şekeri takibi için Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi geri ödeme kapsamına alındı. Kan bileşenleri ve hemodiyaliz tedavisinin SGK geri ödeme fiyatlarında yüzde 45 oranında artış yapıldı. Kemik iliği nakil öncesi hazırlık sürecinde kullanılan ilacın hasta onay kuralı kaldırılarak ilaca erişim kolaylaştırıldı. Akciğer kanseri tedaviside kullanılan ilaca hastaların daha erken dönemde erişimleri sağlandı. Mitokondriyaş sitopati hastalarına aylık nakden 800 TL ödeme yapılmasına karar verildi.

Işıkhan'ın paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği ile Tip 1 Diyabet hastası evlatlarımız için önemli bir iyileştirmeyi hayata geçirdik.

18 yaş altı Tip 1 Diyabet hastası çocuklarımızın kan şekeri takibini yapabilmek için ihtiyaç duydukları 'Sürekli Cilt Altı Glukoz İzlem Sistemi' Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme listesine dahil edilmiştir.

Vatandaşlarımız, Bilimsel Komisyon'dan onay alacak ölçüm cihazlarını, uzman hekimlerimizin reçete etmesi ile kısa sürede medikallerden temin edebilecek.

Çocuklarımızın sağlığı, huzuru bizim en büyük önceliğimiz. Tip 1 Diyabet hastası kıymetli evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyor, hastalarımıza şifalar diliyorum."