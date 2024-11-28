Bakan Yardımcısı Çam'dan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Yardımcısı Çam'dan Diplomasi Vurgusu

Bakan Yardımcısı Çam\'dan Diplomasi Vurgusu

Çam, Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ivmesini ve yurt dışı yardım diplomasi çalışmalarını anlattı.

28.11.2024 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, "Çok şükür büyük bir ivme içindeyiz. Sanayi teknolojilerinde, savunma sanayinde, ekonomide, ticarette, siyasette, kültürde, sanatta, ilimde, her alanda büyük bir ivmenin atılımındayız. Ama hala gitmemiz gereken çok büyük mesafeler var." dedi.

Çam, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda 2024-2025 Akademik Yılı açılış dersinde "Dünyada ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi" konulu konferans verdi.

Kamu, kültürel, insani yardımlar diplomasileri gibi ifadelerin aslında iyi niyetlerle kullanılmaya gayret edilse de bazı ülkelerin bunları başkalarının hayrına kullandığını anlatan Çam, şöyle devam etti:

"Başkalarını bu manada etkilemek ve etki altında bırakarak ekonomik, ticari, siyasi gücünü, nüfusunu arttırma potansiyeli olarak değerlendiriyor. Dolayısıyla samimiyetle yaklaşmaya çalıştığınız, gayret gösterdiğiniz pek çok şey aslında yıllardır yürütülen, çok ince stratejilerinin bir parçası olarak da sadece güncelleniyor, yenileniyor. Yani önümüzde verilen ürünü tüketmeye başlamadan önce bunun ne için kullanıldığını, ne yapıldığını ve bir şekilde tefekkür etmemiz gerekiyor. ya da bizim üretmemiz gerekiyor. Yeni üretimden, yeni ifadeler, yaşam tarzımıza, kültürümüze, medeniyetimize, tarihimize uygun ürünleri geliştirebilmemiz gerekiyor."

Türkiye'nin yurt dışı yardım diplomasine de değinen Çam, dünyada insani yardımlar konusunda Türkiye'nin kurumlarıyla birlikte çok büyük atılımlar yaptığını, arka arkaya insani yardımlar konusunda hem bütçe olarak hem de milli gelire oranla dünya birincisi ya da ikincisi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin her ülkede baş tacı edildiğini vurgulayan Çam, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dış ticaretteki büyümemiz, Afrika'da genişlememiz, Balkanlar'da, Orta Asya'da, Latin Amerika'da, beş kıtada her alanda nüfus alanımızın artmasını bir şekilde bekliyorduk. Biz bunları bugün yapmadık. Yani geçmişimizden bugüne bakıldığında bir vakıf medeniyetimiz, tasadduk medeniyetimiz, vakfetme, paylaşma, bölüşme kültürümüzün bir parçası olarak yapmanın samimiyetiyle yapıldı ve Türkiye her zaman bu manada riskli bir ülke olarak görülmedi. Hangi ülkeye gitmişse baş tacı edildi."

Gelinen noktalara kolay ulaşılmadığını ve gidilecek daha çok yolun olduğunu da dile getiren Çam, "Çok şükür büyük bir ivme içindeyiz. Sanayi teknolojilerinde, savunma sanayinde, ekonomide, ticarette, siyasette, kültürde, sanatta, ilimde, her alanda büyük bir ivmenin atılımındayız. Ama hala gitmemiz gereken çok büyük mesafeler var." ifadelerini kullandı.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak da üniversite ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Kütahyalı iş insanı, Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Güral'a DPÜ Rektörü Kızıltoprak tarafından "fahri doktora" ünvanı verildi. Kızıltoprak tarafından Güral'a cübbesi giydirilerek belge takdimi yapıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Çam'dan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
15:38 Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız
00:49 Tarife değişti Elektriğe büyük zam yolda Tarife değişti! Elektriğe büyük zam yolda
00:16 Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 19:35:18. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Çam'dan Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.