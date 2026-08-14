Bakan Yardımcısı Cantimur Edirne'yi Ziyaret Etti
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cantimur, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret ederek şehri gezdirdi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur ve beraberindeki heyet, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cantimur, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kaynak, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve beraberindekiler Vali Yunus Sezer'e ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret sonrası Vali Sezer, konuklarına Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Mimar Sinan Genç Ofisi, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezdirdi.
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