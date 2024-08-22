Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Dev Sağlık-İş'in baraj altında bırakıldığı iddiası üzerine görüştü. Görüşmede sendika yetkilileri, yargıya intikal ettirdikleri konuyu anlattı.

22.08.2024 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özçelik ve Çerkezoğlu'nun "Dev Sağlık-İş'in baraj altında bırakıldığı" iddiasına ilişkin görüştükleri bildirildi.

Sendikaların üye istatistiklerinin her sene ocak ve temmuzda Resmi Gazete'de yayımlandığı, 2024 istatistiklerinin de 24 Temmuz'da açıklandığı belirtildi.

İstatistiklere göre diğer konfederasyonların bünyesindeki sendikaların olduğu gibi DİSK bünyesinde de yüzde 1'lik işkolu ülke barajını geçen veya geçemeyen sendikalar bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"2024 ocak ayı istatistiklerine göre DİSK bünyesinde yüzde 1'lik ülke barajını geçen sendika sayısı 7 iken, temmuz ayı istatistiklerinde barajı geçen sendika sayısı 9'a yükselmiştir. Dev Sağlık-İş Sendikası da söz konusu barajı aşamayan sendikalardan biridir. İstatistiklerin yayımlanmasının ardından barajı geçemeyen sendikaların istatistiklere itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Dev Sağlık-İş Sendikası da istatistiklere itiraz ederek konuyu yargıya intikal ettirmiştir. Sayın Bakanımız da bu konuyla ilgili olarak Dev Sağlık-İş Sendikası yetkilileriyle 25 Temmuz günü görüşmüş ve ilgililere gerekli talimatları vermiştir."

"Yargıya intikal ettirdikleri konuyu anlattılar"

"Gelinen süreçte bugün DİSK-Dev Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve diğer yöneticilerinin Bakanlık önünde yapmış oldukları açıklamaların ardından bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesine yer verilen açıklamada, görüşmede sendika yetkililerinin, yargıya intikal ettirdikleri konuyu anlattıkları belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz de kendilerine, her zaman olduğu gibi yargı sürecinin en sağlıklı ve hızlı şekilde ilerlemesi ve en çabuk neticelenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılmakta olduğunu belirttik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, her zaman sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi, bu hakların kullanılması ve bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için elimizden gelen çabayı, gayreti göstermekteyiz."

Kaynak: AA

Arzu Çerkezoğlu, Faruk Özçelik, Sendika, Yargı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:50 Akaryakıt fiyatlarında değişiklik Benzine indirim geldi Akaryakıt fiyatlarında değişiklik! Benzine indirim geldi
23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 08:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement