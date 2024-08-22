Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Görüştü

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Özçelik ve Çerkezoğlu'nun "Dev Sağlık-İş'in baraj altında bırakıldığı" iddiasına ilişkin görüştükleri bildirildi.

Sendikaların üye istatistiklerinin her sene ocak ve temmuzda Resmi Gazete'de yayımlandığı, 2024 istatistiklerinin de 24 Temmuz'da açıklandığı belirtildi.

İstatistiklere göre diğer konfederasyonların bünyesindeki sendikaların olduğu gibi DİSK bünyesinde de yüzde 1'lik işkolu ülke barajını geçen veya geçemeyen sendikalar bulunduğuna işaret edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"2024 ocak ayı istatistiklerine göre DİSK bünyesinde yüzde 1'lik ülke barajını geçen sendika sayısı 7 iken, temmuz ayı istatistiklerinde barajı geçen sendika sayısı 9'a yükselmiştir. Dev Sağlık-İş Sendikası da söz konusu barajı aşamayan sendikalardan biridir. İstatistiklerin yayımlanmasının ardından barajı geçemeyen sendikaların istatistiklere itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Dev Sağlık-İş Sendikası da istatistiklere itiraz ederek konuyu yargıya intikal ettirmiştir. Sayın Bakanımız da bu konuyla ilgili olarak Dev Sağlık-İş Sendikası yetkilileriyle 25 Temmuz günü görüşmüş ve ilgililere gerekli talimatları vermiştir."

"Yargıya intikal ettirdikleri konuyu anlattılar"

"Gelinen süreçte bugün DİSK-Dev Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve diğer yöneticilerinin Bakanlık önünde yapmış oldukları açıklamaların ardından bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesine yer verilen açıklamada, görüşmede sendika yetkililerinin, yargıya intikal ettirdikleri konuyu anlattıkları belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz de kendilerine, her zaman olduğu gibi yargı sürecinin en sağlıklı ve hızlı şekilde ilerlemesi ve en çabuk neticelenmesi konusunda ne gerekiyorsa yapılmakta olduğunu belirttik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, her zaman sendikal hak ve özgürlüklerin gelişmesi, bu hakların kullanılması ve bu süreçlerin sağlıklı işlemesi için elimizden gelen çabayı, gayreti göstermekteyiz."