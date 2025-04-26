Bakan Yardımcısı Karaloğlu Osmaniye\'de Ziyaretlerde Bulundu

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Osmaniye'de çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Karaloğlu, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra merkeze bağlı Issızca köyüne geçen Karaloğlu, burada TOKİ tarafından inşa edilen evine yerleşen bir aileyi ziyaret etti.

Karaloğlu, ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Osmaniye'de yapımına başlanan konutların neredeyse tamamının bitirildiğini söyledi.

Osmaniye'de kuraları çekilen konutlarda vatandaşların oturmaya başladığını belirten Karaloğlu, son hak sahibi evine yerleşene kadar çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Karaloğlu, Issızca köyünün ardından kent merkezinde rezerv alanlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Karaloğlu, AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basına kapalı yapılan koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Karaloğlu'na, ziyaretlerinde Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile kurum müdürleri eşlik etti.