Bakan Yardımcısı Macit Paris'te yapay zeka çağında eğitimi anlattı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dijital Öğrenme Haftası kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te "Yapay Zeka Çağında Eğitim" konulu Bakanlar Oturumu'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, UNESCO tarafından 8-11 Eylül'de düzenlenen Dijital Öğrenme Haftası'nda, 25'ten fazla ülkeden eğitim bakanları, uzmanlar, teknoloji sektörü temsilcileri, eğitimciler ve öğrenciler bir araya geldi.

Bakan Yardımcısı Macit de etkinlik kapsamında düzenlenen "Yapay Zeka Çağında Eğitim: Gerçekler, Zorluklar, Yeni Ufuklar" temalı Bakanlar Oturumu'na katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin eğitimde yapay zeka yaklaşımını paylaşan Macit, Türkçe, kültürel bağlam ve öğretim programlarıyla daha uyumlu yapay zeka modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğünü anlattı.

Öğretmenin eğitimdeki merkezi rolünün altını çizen Macit, yapay zekanın bilgi işleme, örüntüleri fark etme ve geri bildirim sunma konularında önemli imkanlar sağladığını ancak öğretmenin mesleki muhakemesi, ilgisi ve sorumluluğunun yerini alamayacağını vurguladı.

Macit, Türkiye'nin UNESCO, OECD, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası ve Avrupa Konseyi bünyesindeki çalışmalara aktif katkı sunduğunu belirterek, uluslararası işbirliğinin önem taşıdığını ifade etti.

Programa, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı da katıldı.