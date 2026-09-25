Bakan Yardımcısı Özel, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri ile görüştü

(ANKARA)- Dışişleri Bakan Yardımcısı H. Ali Özel, New York'ta ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile bir araya geldi. Görüşmede, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, Bakan Yardımcısı H. Ali Özel'in New York'ta ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile görüştüğünü bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakan Yardımcımız H. Ali Özel, New York'ta ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal ile bir araya geldi.

Görüşmede, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."