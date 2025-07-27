Bakan Yardımcısı Yazgı Ermenek\'te Müzeyi Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Karaman'ın Ermenek ilçesinde yapımı tamamlanan müzeyi ve tarihi mekanları ziyaret etti.

Yazgı, ilk olarak, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından ilçeye yaptırılan Ahmet Keleşoğlu Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde incelemelerde bulundu, vakfın yönetim kurulu başkanı Mustafa Sonay Gürgen'den müze hakkında bilgi aldı.

Ardından müze bahçesinde bulunan Tol Medrese'yi gezen Yazgı, tarihi yapının restorasyon çalışmalarını inceledi.

Yazgı, son olarak ilçede bulunan tarihi Ulu Cami'yi ziyaret etti.

Programa, Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakam Vekili Hakan Ezgi, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bozcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, Kültür ve Turizm Müdürü Murat Pekergin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, kurum müdürleri ve vakıf temsilcileri katıldı.