Bakan Yerlikaya: 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'Kahramanlar-50 Operasyonu'nda 1'i gri kategoride, toplam 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında Kahramanlar-50 Operasyonu düzenlendiğini belirtti. Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu jandarma komando timi ve güvenlik korucuları, teröristlerle sıcak temas sağladı. Operasyonda, terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan 'Demhat Eylül' kod adlı Hasip Şimşek ve 'Memo' kod adlı Mehmet Akalan silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Terörist Hasip Şimşek'in; Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 polis memuru ile 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi ve 217 vatandaşın yaralanması olayında yer aldığı belirlendi. Diyarbakır'ın Hani ilçesi, Hani-Topçular kara yolunda 1 askeri personel ve 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği silahlı saldırıya katıldığı tespit edildi. Diyarbakır Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında Yukarı Turalı köyü yol ayrımında yürütülen çalışma sırasında 1 güvenlik korucusunun şehit edildiği terör saldırısında da yer aldığı saptandı.
Mehmet Akalan adlı teröristin ise Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde gerçekleştirilen 6 el yapımı patlayıcı saldırısı, Yenişehir Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına yönelik el bombası atılması ve tabanca ateş açılması, Yenişehir Belediyesi'ne ait aracın kundaklanması olaylarının faillerinden olduğu tespit edildi.
Operasyonu gerçekleştiren MİT mensupları ve jandarma ekiplerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.
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