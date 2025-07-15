Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz'da şehit olan Halit Gürsel için hazırlanan belgeseli paylaştı - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz'da şehit olan Halit Gürsel için hazırlanan belgeseli paylaştı

15.07.2025 22:03
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na yapılan saldırı sonucu şehit olan polis Halit Gürsel için hazırlanan belgeseli paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığı'na yapılan saldırı sonucu şehit olan polis Halit Gürsel için hazırlanan belgeseli paylaştı.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığınca şehit polis Halit Gürsel için hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda düzenlenen, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda da izletilen belgesele sosyal medya hesabında yer verdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Türk milletinin tarihin her sayfasına şanla, şerefle imzasını atmış büyük bir millet olduğunu belirtti.

Türk milletinin metanetli olduğuna işaret eden Yerlikaya, her zorlukla beraber bir kolaylık olduğuna iman ettiklerine vurgu yaptı.

Yerlikaya, merhametli olduklarına da dikkati çekerek, paylaşımında şunları kaydetti:

"Güçlünün değil haklının, mazlumun yanında durur, darda olanın yardımına koşarız. Yüreğimiz, vatan aşkıyla çarpar bizim. Şehitler tepesini boş bırakmayız. Ama ihaneti de hainlerin arkasında duranları da asla affetmeyiz. İşte o hainlerin karşısında sıradağlar gibi duran kahramanlarımdan biri de polisimiz Halit Gürsel'di. Halit, henüz 27'sindeydi. Diyarbakırlıydı. 8 kardeşin en büyüğüydü. O ihanet gecesinde şehitler yurdu Gölbaşı Özel Harekat Dairesi Başkanlığındaydı. Hainlerin bombasıyla şehadete erdi. İşte bu belgeselimiz Halit Gürsel ve şehitlerimizin aziz hatırası için hazırlandı. Vatanımız uğruna şehadete eren kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Makamları ali olsun."

Belgeselde, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında yaşananlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşı meydanlara çağırmasına ilişkin görüntüler, şehit Gürsel'in baba, anne ve kardeşiyle yapılan röportajlar yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya, 15 Temmuz'da şehit olan Halit Gürsel için hazırlanan belgeseli paylaştı - Son Dakika

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