Bakan Yerlikaya: 4 İlde Suç Örgütlerine Operasyon

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ildeki 6 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 71 kişiden 43'ünün tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Denizli'de D.S'nin, İzmir'de yurt dışındaki M.K'nin, Kırklareli'de N.G'nin, İstanbul'da yurt dışındaki D.A'nın, yurt dışındaki İ.A'nın ve yurt dışında tutuklu bulunan B.G'nin elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, D.S. ve N.G'nin de arasında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 71 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya, şüphelilerden 43'ünün tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Denizli, İzmir, Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı, mala zarar verme, insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, uyuşturucu madde ticareti, tefecilik, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor."