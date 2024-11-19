Bakan Yerlikaya, 9 İlde 5 Organize Suç Örgütüne Operasyon Düzenlendi - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya, 9 İlde 5 Organize Suç Örgütüne Operasyon Düzenlendi

Bakan Yerlikaya, 9 İlde 5 Organize Suç Örgütüne Operasyon Düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kuyu-40' operasyonlarında 130 şüphelinin yakalandığını, 99'unun tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve suçtan elde edilen mülkler ele geçirildi.

19.11.2024 14:00  Güncelleme: 14:01
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kuyu-40' operasyonlarında 130 şüphelinin yakalandığını, 99'unun tutuklandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı desteğiyle 9 ilde 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-40' operasyonları düzenlendiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlıkları tarafından İstanbul, Konya, Kahramanmaraş, Bursa, Yalova, Mersin, Ankara, Gaziantep ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda, 130 şüphelinin yakalandığını, 99'unun tutuklandığını, 31'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, "Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Cinsel istismar', 'İnsan ticareti', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Silah ve mühimmat kaçakçılığı', 'Bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık', '6136 Sayılı kanuna muhalefet', 'Tefecilik' ve 'Tehdit' suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; 40 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet makineli tabanca ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 100 milyon TL değerindeki; 7 adet daire, 18 adet arsa ve 10 adet otomobile el konuldu" ifadelerini kullandı.

Operasyonları düzenleyen Cumhuriyet Başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine asla tahammülümüz yok. Organize suç örgütleriyle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya, 9 İlde 5 Organize Suç Örgütüne Operasyon Düzenlendi - Son Dakika

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