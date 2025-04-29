Bakan Yerlikaya\'dan Başsağlığı Mesajı

BAKAN YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı başsağlığı mesajında, "Milletimizin başı sağ olsun. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun içtima alanında atış eğitimi esnasında elim bir kaza sonucu yaralamış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.