Bakan Yerlikaya\'dan İzmir\'de şehit olan polis memuru Tozun için taziye mesajı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı kavgaya müdahale ederken yaralanan ve hastanede şehit olan polis memuru Mehmet Tozun için başsağlığı diledi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesiyle yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

"İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurumuz Mehmet Tozun, 20 Kasım 2024 tarihinde, Seferihisar'da silahlı kavga ihbarına müdahale ederken şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Kahraman polisimiz kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı ve bugün şehit oldu. Derin üzüntü içindeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum."