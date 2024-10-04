İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Tuzla'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan polis memuru Adem Köş'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Bugün Tuzla ilçemizde aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon sırasında, polislerimizin üzerine ateş açılmış, açılan ateş sonucu polis memurumuz Adem Köş yaralanmıştır. Operasyonda yaralanan kahraman polisimiz Adem'imize acil şifalar diliyorum. Milletimizin duası seninle. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canları pahasına görev yapan polislerimizi Allah korusun."
Son Dakika › Güncel › Bakan Yerlikaya'dan Yaralı Polis İçin Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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