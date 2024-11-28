Bakan Yerlikaya, Küçük Çocuğu Emniyet Şeridi Kullanımı Konusundaki Bilgisi İçin Tebrik Etti - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya, Küçük Çocuğu Emniyet Şeridi Kullanımı Konusundaki Bilgisi İçin Tebrik Etti

Bakan Yerlikaya, Küçük Çocuğu Emniyet Şeridi Kullanımı Konusundaki Bilgisi İçin Tebrik Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet şeridinin önemini vurgulayan 4.5 yaşındaki Umut isimli çocuğun sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyu tebrik etti ve sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

28.11.2024 18:08  Güncelleme: 18:10
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, babasının emniyet şeridinin kullanımıyla ilgili sorduğu sorulara cevap veren ve araç sürücülerinin hatalı olduğunu söyleyen küçük çocuğun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak 4.5 yaşındaki çocuğu tebrik etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, babasının emniyet şeridini hatalı kullanan araçları görüntüleyerek sorduğu sorulara cevap veren ve sürücülerin hatalı olduğunu söyleyen çocuğun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak tebrik etti. Yerlikaya, videoda görülen araçların sürücülerine cezai işlem uygulandığını söylerken tüm sürücülere ise 'Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir' diyerek uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında, "Aferin sana Umut'çuğum. Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz, senin gibi Umut'larımızda. ve bir söz de emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine… Hepinize cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum: Lütfen, trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bakan Yerlikaya, Küçük Çocuğu Emniyet Şeridi Kullanımı Konusundaki Bilgisi İçin Tebrik Etti - Son Dakika

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