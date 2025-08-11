Bakan Yerlikaya Sındırgı'da Depremzedeleri Ziyaret Etti

1) BAKAN YERLİKAYA SINDIRGI'DA VATANDAŞLA BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de depremin merkezi üssü Sındırgı'da vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Yerlikaya'ya, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, kurum ve kuruluşların temsilcileri de eşlik etti. Hasar gören iş yerlerini ziyaret eden, ilgililere zararlarını bildirmesini söyleyen Bakan Yerlikaya, deprem tedirginliği yaşayan vatandaşlarla da sohbet etti. Bakan Yerlikaya ayrıca evleri zarar gören veya korktukları için konutlarına giremeyip, park, bahçe gibi alanlarda vakit geçiren vatandaşlarda sohbet edip, gerekli yardımların yapılacağını söyledi.