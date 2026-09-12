Bakan Yumaklı 12 Eylül 1980 darbesini kınadı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı 12 Eylül 1980 darbesini kınadı

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde milli iradeyi hedef alan her türlü antidemokratik girişimi şiddetle kınadığını bildirdi. Yumaklı, sosyal medya paylaşımında ülkenin bir daha benzer karanlık dönemler yaşamaması için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin yıl dönümünde milli iradeyi hedef alan her türlü antidemokratik girişimi şiddetle kınadığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Mesajında "Demokrasi tarihinin kara lekesi 12 Eylül" yazılı görsele yer veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Demokrasimize ve anayasal düzenimize vurulan en ağır darbelerden biri olan 12 Eylül 1980 müdahalesinin yıl dönümünde milli iradeyi hedef alan her türlü antidemokratik girişimi şiddetle kınıyorum. Ülkemizin bir daha benzer karanlık dönemler yaşamaması için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı 12 Eylül 1980 darbesini kınadı - Son Dakika

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