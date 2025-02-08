Bakan Yumaklı'dan CHP Genel Başkanı Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki Açıklaması

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Filistin konusundaki sözlerine tepki göstererek, "Yaptıkları açıklamalarda zerre samimiyet bulunmayan birilerinin bu konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı kifayetsiz sözler etmesi, siyasi yetersizliklerinin bir tezahürüdür." ifadesini kullandı.

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zalimlerin karşısında dik duruşunun, mazlumların umudu ve sessizlerin gür sesi olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya mazlumları ve Gazzeli masumlar için attığı adımların apaçık ortada olduğunu aktaran Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uluslararası ilişkilerle ilgili her düşündükleri yanlış çıkan, her çıkarımları ellerinde kalan, yaptıkları açıklamalarda zerre samimiyet bulunmayan birilerinin bu gerçekleri görme özürleri ve bu konu üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza karşı kifayetsiz sözler etmesi, siyasi yetersizliklerinin bir tezahürüdür. Birileri ne söylerse söylesin, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mazlumların yanında yer almaya, hakkı ve hakikati savunmaya devam edeceğiz."