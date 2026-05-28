Bakan Yumaklı: En kötü zamanda da kucaklaşırız

28.05.2026 12:46
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da bayramlaşma programında, millet olarak zor ve güzel zamanlarda bir araya geldiklerini belirterek, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti, güçlü ülke için daha fazla çalışma çağrısı yaptı ve trafik ile orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Biz öyle bir milletiz ki en kötü zamanımızda da en güzel zamanımızda da bir araya gelip kucaklaşıyoruz." dedi.

Kastamonu Valiliği'nde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda vatandaşlarla bir araya gelen Yumaklı, baba ocağında bayramlaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gazze'de 964 gündür soykırım yaşandığını belirten Yumaklı, "Hala da devam ediyor. Yine 4 aydır devam eden başka bir savaş. Bunların hepsi Müslüman coğrafyalarda tezahür eden, içimizi yakan olaylar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde belki de dünyada bu zulme, haksızlığa karşı koyan tek ülke olduklarını anlatan Yumaklı, "Ancak bunun bize vermiş olduğu başka bir mesaj var. Ne iş yapıyorsanız yapın, hangi sorumluluğa sahip olursanız olun bu ülke için, bu ülkenin insanı için, vatan toprakları için çok daha fazla çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla güçlü ülkemizin çok daha ilerilere gitmesi, durumunu, pozisyonunu daha güçlü hale getirmek için her birimize düşen vazifeyi, vebali, sorumluluğu tekraren başta bizler olmak üzere hatırlatmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bayramların öneminden bahseden Yumaklı, "Biz öyle bir milletiz ki en kötü zamanımızda da en güzel zamanımızda da bir araya gelip kucaklaşıyoruz. Yalnız son zamanlarda bayramlar biraz tatil olarak algılanmaya başlandı. Belki de bizler büyükleri olarak genç kardeşlerimize, evlatlarımıza bayramın, bayramlaşmanın, merhabalaşmanın, o güzel anın yaşanmasının önemini anlatmamız, örnek olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Trafik oldukça yoğun. Araç sürecek, ziyarete gidecek ya da ziyaretten dönecek olanlar lütfen dikkatli sürsünler. 5 dakika, 10 dakika geç gitmenin bir önemi yok. Hatta bunun için biraz daha erken çıkarsak sorun çözülür. Diğer husus, havalar oldukça hızlı şekilde ısınmaya başladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl çok yoğun şekilde mücadele ederek yeşil vatanımızda ormanlarımızda çıkan yangınlara müdahil olduk. Orman yangınlarıyla mücadelenin en önemli unsuru, o yangının çıkmamasını sağlamak. Asıl başarı orada. Ülkemizin bütün güzel insanlarını daha fazla hassasiyet ve bizlerle dayanışmaya davet ediyorum."

Vali Meftun Dallı da programa katılanların bayramını kutladı.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci ile Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

