Bakan Yumaklı, İzmir Ödemiş ve Beydağ'da 196 bin 500 dekarda modern sulama başlatacak

Bakan Yumaklı, İzmir Ödemiş ve Beydağ'da 196 bin 500 dekarda modern sulama başlatacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beydağ Sulama Projesi kapsamında İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde 196 bin 500 dekar arazide modern sulama başlatılacağını bildirdi. Yumaklı, projenin üreticinin gücüne güç katacağını belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde hayata geçirecekleri Beydağ Sulama Projesi ile 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacaklarını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi.
Suyun gücünün İzmir'de toprağın bereketiyle buluştuğunu belirten Yumaklı, şunları ifade etti:
"Ödemiş ve Beydağ'da hayata geçireceğimiz Beydağ Sulama Projesi sayesinde 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacağız. Bereketin Yüzyılı vizyonumuzla üreticimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Kaynak: AA
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