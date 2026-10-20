Bakan Yumaklı, İzmir Ödemiş ve Beydağ'da 196 bin 500 dekarda modern sulama başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Yumaklı, İzmir Ödemiş ve Beydağ'da 196 bin 500 dekarda modern sulama başlatacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Beydağ Sulama Projesi kapsamında İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde 196 bin 500 dekar arazide modern sulama başlatılacağını bildirdi. Yumaklı, projenin üreticinin gücüne güç katacağını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde hayata geçirecekleri Beydağ Sulama Projesi ile 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacaklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi.

Suyun gücünün İzmir'de toprağın bereketiyle buluştuğunu belirten Yumaklı, şunları ifade etti:

"Ödemiş ve Beydağ'da hayata geçireceğimiz Beydağ Sulama Projesi sayesinde 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacağız. Bereketin Yüzyılı vizyonumuzla üreticimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."

Kaynak: AA
Tarım ve Orman BakanıEkonomiGüncelBeydağÖdemişİzmirÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump, Zelenski’yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi Trump, Zelenski'yi gözden çıkardı: Başkasının müzakere zamanı geldi
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı Hakkında soruşturma izni verilen eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, KGK Başkanlığı görevinden alındı
Kim’in öldüğü iddiası dünyayı sarstı Halef tartışması başladı Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı
Dünya öldüğünü konuşuyordu Kim Jong-un ortaya çıktı Dünya öldüğünü konuşuyordu! Kim Jong-un ortaya çıktı
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
10:00
Erman Toroğlu’ndan Sergen Yalçın’a olay sözler: Herkes aptal değil
Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a olay sözler: Herkes aptal değil
09:54
Milyonları ilgilendiren karar İşsizlik maaşında hesap değişiyor
Milyonları ilgilendiren karar! İşsizlik maaşında hesap değişiyor
09:23
Galatasaray’a UEFA’dan kötü haber
Galatasaray'a UEFA'dan kötü haber
09:01
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var
Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 10:16:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakan Yumaklı, İzmir Ödemiş ve Beydağ'da 196 bin 500 dekarda modern sulama başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei