Bakan Yumaklı, Yangın Ekipleriyle Bir Araya Geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'da başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele eden orman ekipleriyle gece bir araya geldi.

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Yumaklı, gece saatlerinde yangının sıfır noktasında mücadele eden ekipleri ziyaret etti.

Yumaklı, yangının son durumu hakkında bilgi alarak, fedakarca çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Ardından telsizden personele hitap eden Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Verdiğiniz mücadeleyi her birinizin yanındaymış gibi hissediyorum. Bu memleketin bir tek dalına, bir taşına halel gelmemesi için canınızı tehlikeye atıyorsunuz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ayağınıza taş değmesin. Bugüne kadar olduğu gibi bu yangın da evelallah sönecek. İnşallah her biriniz evinize, işletmenize sağ salim döneceksiniz. Allah'a emanet olun."