Kars’ta uygulanan mera yasağı, hayvancılıkla geçinen üreticileri zor durumda bıraktı. Hayvanlarını meraya çıkaramayan bir üreticinin sürüsünde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Mera yasağı nedeniyle hayvanlarını otlatamayan üreticinin sürüsü, uzun süre kapalı alanda kalmak zorunda kaldı. Bu durumun ardından hayvanların strese girerek birbirlerinin yününü yemeye başladığı görüldü.
Üreticinin yaşadığı sorunla ilgili yaptığı başvuruların ise “komisyon kararı” gerekçesiyle sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Mera kullanımına izin verilmemesi üreticinin tepkisine neden oldu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın daha önce “örnek üretici” olarak nitelendirdiği çiftçi, yaşadığı mağduriyeti duyurmak için video çekerek yetkililere çağrıda bulundu.
Son Dakika › Güncel › Bakan Yumaklı'nın 'Örnek üretici' dediği çiftçi video çekip yardım istedi - Son Dakika
