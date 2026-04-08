Bakan Yumaklı\'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi

Kars’ta uygulanan mera yasağı, hayvancılıkla geçinen üreticileri zor durumda bıraktı. Hayvanlarını meraya çıkaramayan bir üreticinin sürüsünde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

MERAYA ÇIKAMAYAN HAYVANLAR AĞILDA KALDI

Mera yasağı nedeniyle hayvanlarını otlatamayan üreticinin sürüsü, uzun süre kapalı alanda kalmak zorunda kaldı. Bu durumun ardından hayvanların strese girerek birbirlerinin yününü yemeye başladığı görüldü.

BAŞVURULAR SONUÇSUZ KALDI

Üreticinin yaşadığı sorunla ilgili yaptığı başvuruların ise “komisyon kararı” gerekçesiyle sonuçsuz kaldığı öğrenildi. Mera kullanımına izin verilmemesi üreticinin tepkisine neden oldu.

“ÖRNEK ÜRETİCİ” YARDIM İSTEDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın daha önce “örnek üretici” olarak nitelendirdiği çiftçi, yaşadığı mağduriyeti duyurmak için video çekerek yetkililere çağrıda bulundu.