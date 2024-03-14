Bakan Yusuf Tekin: "Müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçeleri var"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te öğretmenler ve okul yöneticileri ile iftar programına katıldı
Bakan Yusuf Tekin:
"Odağımızda öğretmenlerimizin haysiyet, itibar ve onurlarını koruyucu tedbirler var"
GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep'te öğretmenler ve okul yöneticileri ile iftar programına katıldı. Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçeleri var" dedi.
Bir dizi program ve açılış töreni için Gaziantep'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir restoranda düzenlenen "Öğretmenler ve Okul Yöneticileri ile İftar" programına katıldı. Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, müfredatı sadeleştirmenin önemine değinerek gerekçeleri hakkında bilgi bilgi verdi.
"Odağımızda öğretmenlerimizin haysiyet, itibar ve onurlarını koruyucu tedbirler var"
Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Yusuf Tekin, "Bir hususu özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. O da şu, Haziran ayından beri yaptığımız işlerin hemen hemen tamamının odağında öğretmen arkadaşlarımızın mesleki haysiyet, itibar ve onurlarını koruyacak tedbirler almak var. Attığımız her adımda bu hususları gözeterek hareket ediyoruz" dedi.
"Müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçeleri var"
Eğitim-öğretim müfredatını ile seyreltme çalışmaları ile ilgili de konuşan Bakan Yusuf Tekin, "Son günlerde çok tartışma konusu olan hususlardan bir tanesi müfredatla ilgili çalışmalar, müfredatla ilgili tartışmalar. Orada da yine aynı şekilde yaptığımız müfredat çalışmalarının başka diğer sebeplerinin yanında bir tanesi de şu arkadaşlar. Şimdi kazanım sayımız fazla derslerde. Haftalık ders saatimizi yetersiz buluyor öğretimlerimiz. Hal böyle olunca, öğrencilerimizin kazanımlarla ilgili çıktıları arzu ettiğimiz düzeyde olmuyor, toplumun da arzu ettiği düzeyde olmuyor. Çocuk başarısız oluyor çünkü yaşının pedagogik gerekliliklerinin üstünde bir kazanım yüklemeye çalışıyoruz. Çocuk başarısız. Çocuk başarısız olduğu için otomatikman öğretmen de başarısız. O yüzden biz diyoruz ki hem çocuklarımıza fazla yüklemeyelim, alabilecekleri şeyi verelim, hem de öğretmenlerimizin öğrencilere anlatması gerektiği şeyleri en iyi koşullara kaynatabileceği zaman aralığını kendilerine tanımış olalım. Dolayısıyla müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçelerinde bir tanesi de bu. Biz 1 milyon 200 bin kişilik bir marif ailesi olarak bütün bu sorunların üstesine rahatlıkla gelebilecek düzeydeyiz. Hep beraber geleceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından program toplu fotoğraf çekimi ve öğretmenlerin Bakan Yusuf Tekin hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. Programa Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, ilçe milli eğitim müdürleri, öğretmenler ve kent protokolü katıldı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Yusuf Tekin: 'Müfredat çalışmalarındaki seyreltme ile ilgili hususun önemli gerekçeleri var' - Son Dakika
Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşunun Müslümanların vahdetine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni bir uluslararası inisiyatife ihtiyaç olduğunu belirterek, dünyanın yeni bir hukuk ve ahlakın inşasına muhtaç olduğunu ifade etti.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulamasına Başkentliler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Üçüncü gününde toplam 5 ton 279 kilogram et satıldı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçedeki hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık emekçilerini çiçek hediye ederek kutladı. Başkan Dutlulu, yeni devlet hastanesi için destek sözü verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına müsamahalarının olmadığını ve görevlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Tokat'ta dolu yağışı etkili oldu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hukuk devleti niteliğimizi güçlendiren önemli reformlara imza attıklarını belirterek, yeni bir anayasa hedeflediklerini söyledi. Tunç, Rize'de çeşitli programlara katıldı ve gençlerle bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 2000'den önce yapılan evlerin riskli kabul edilebileceği, bu nedenle o binaların tamamını değiştirmek, dönüştürmek gerektiğini belirtti. Özhaseki, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.
Sizin düşünceleriniz neler ?