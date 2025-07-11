Terörsüz Türkiye İçin Kararlı Adımlar - Son Dakika
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Terörsüz Türkiye İçin Kararlı Adımlar

11.07.2025 20:53
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, terör örgütü PKK'nın silahları teslimiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşunun ve bu süreçte emek veren herkesin katkısının "Terörsüz Türkiye" idealine giden yolda tarihi önemde olduğunu belirtti.

Bakan Göktaş, "Terörün her türlüsünün sona ermesi, silahların susması ve demokratik siyasetin tek meşru zemin olarak benimsenmesi, huzurun, birliğin ve toplumsal barışın önünü açacaktır. Türkiye Yüzyılı'nda, güçlü ve büyük Türkiye hedefi doğrultusunda bir ve beraber yürümeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da terör örgütü PKK'nın silahları teslimine ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, Cumhur İttifakı ortağımız, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' hedefimiz, ülkemizde huzuru ve barışı hakim kılacaktır. Güçlü ve büyük Türkiye yolunda her zaman olduğundan daha fazla emin adımlarla ilerliyoruz. Bölgemizde terörün gölgesi inşallah geride kalacak."

Kaynak: AA

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