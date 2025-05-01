Bakanlar Kanal İstanbul Açıklamalarını Savundu - Son Dakika
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Bakanlar Kanal İstanbul Açıklamalarını Savundu

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bakanların Kanal İstanbul açıklamalarındaki çelişkileri reddetti.

01.05.2025 20:07
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(ANKARA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un birer gün arayla yaptıkları farklı 'Kanal İstanbul' açıklamalarının çelişmediğini savundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Kanal İstanbul'la ilgili bir konu gündemimizde yok" demiş ardından da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.

İki bakanın farklı açıklamalarının çelişki olarak haber olması üzerine Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den bakanların sözlerine ilişkin açıklama yapıldı. DMM'nin sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamada şöyle denildi:

"Açıklamaların birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar manipülasyondur"

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, "Kanal İstanbul Projesi hakkındaki açıklamalarının birbiri ile çeliştiği" yönündeki iddialar doğru değildir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kanal İstanbul yapılacak mı?" sorusuna, "Kanal İstanbul ile ilgili bir konu şu anda, gündemimizde yok. Olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" şeklinde cevap vermiştir.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere, "Kanal İstanbul Projesinden vazgeçildiğine" dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Bakan Kurum, gündemin şu anda bu olmadığını, gereksiz bir şekilde polemiklere malzeme edildiğini vurgulamıştır.

Bakan Uraloğlu da Kanal İstanbul sorusuna şu şekilde cevap vermiştir:

"...Doğru zamanda doğru kredi ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız. Vazgeçmiş değiliz. Siz Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da doğru bulmuyorum. Şu anda gündem olarak biz Kanal İstanbul'u tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ancak Kanal İstanbul'dan vazgeçmedik. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda yapacağız"

İki açıklamada da Kanal İstanbul'un gündeme getirilmesi, "meseleleri başka alanlara çekme çabası" olarak değerlendirilmiş, şu anda gündemin bu olmadığı" vurgulanmıştır.

Açıklamaların birbiri ile çeliştiği yönündeki iddialar manipülasyondur.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik kampanyalara itibar etmeyiniz."

Kaynak: ANKA

İstanbul, Politika, Güncel, Finans, Çevre, Son Dakika

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