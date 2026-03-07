Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya\'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yaptığı okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, merhum öğretmen Fatma Nur Çelik'in annesi Rukiye Arıcan ile kardeşi Cihan Çelik'e Konya'daki evlerinde başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Arıcan'a taziyelerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, merhum öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceğini ifade etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla Konya'da bir caddeye merhum öğretmenin adının verileceğini açıkladı.

Ayrıca Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla Fatma Nur Çelik'in oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim masraflarının karşılanacağı öğrenildi.