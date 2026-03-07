Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya\'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu
07.03.2026 00:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yaptığı okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, görev yaptığı okulda bir öğrencinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, merhum öğretmen Fatma Nur Çelik'in annesi Rukiye Arıcan ile kardeşi Cihan Çelik'e Konya'daki evlerinde başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla anne Arıcan'a taziyelerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, merhum öğretmenin adının görev yaptığı okula verileceğini ifade etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilk Belediye Meclisi toplantısında alınacak kararla Konya'da bir caddeye merhum öğretmenin adının verileceğini açıkladı.

Ayrıca Borsa İstanbul Yönetim Kurulu kararıyla Fatma Nur Çelik'in oğlunun yükseköğrenim hayatının sonuna kadar eğitim masraflarının karşılanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, İçişleri Bakanı, Yerel Haberler, Yusuf Tekin, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

00:12
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
Fahrettin Altun, Vatikan Büyükelçisi olarak atandı
23:41
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
İran Genelkurmay Başkanlığı: Hürmüz Boğazı ABD-İsrail ile bağlantılı gemiler dışındakilere açık, kapatmadık
23:07
İran’a saldırılar ne kadar sürecek Beyaz Saray’dan yeni açıklama
İran'a saldırılar ne kadar sürecek! Beyaz Saray'dan yeni açıklama
22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 00:59:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bakanlar Tekin ve Çiftçi, öldürülen öğretmenin Konya'daki ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.