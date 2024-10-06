Bakanlar TEKNOFEST'te Dron Yarışlarını Ziyaret Etti

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, TEKNOFEST'te dron yarışlarının düzenlendiği alanı gezdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalin dron yarış alanı, ziyaretçiler tarafından yoğun bir ilgiyle takip ediliyor. TEKNOFEST'in son gününde, yarışma alanını bakanlar Kacır ve Bak ile Haluk Bayraktar ve beraberindeki ekip ziyaret etti.

Kacır ve Bak, World Drone Cup için dünyanın dört bir yanından gelen pilotlarla sohbet ederken, yetkililerden festival boyunca gerçekleştirilen yarışlara ilişkin bilgi aldı.

Ayrıca iki bakan, FPV gözlükle pilotların dron sürüşlerini deneyimledi ve yarışmacılarla TEKNOFEST pozu vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bayraktar'a doğum günü kutlaması

Yarışma alanında Bayraktar'ın doğum günü de kutlandı.

İstanbul'da 1978 yılında doğan Haluk Bayraktar, özel gün için getirilen pastayı keserken, Bakan Kacır, "Gökyüzüne imzanızı atacağınız nice yıllar diliyorum." temennisinde bulundu.