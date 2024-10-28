Bakanlar TUSAŞ’a Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Bakanlar TUSAŞ’a Taziye Ziyareti

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Milli Savunma ve Ticaret Bakanları, terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'ı ziyaret etti.

28.10.2024 13:49
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör saldırısı düzenlenen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) taziye ziyaretinde bulundu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, PKK'lı teröristlerin saldırı düzenlediği TUSAŞ'ı ziyaret etti. Ziyarette Ticaret Bakanı Ömer Bolat da yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Şuay Alpay, Bilal Durdalı ve Musa Heybet ile terör saldırısına uğrayan TUSAŞ'a taziye ziyareti gerçekleştirdi" denildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Bugün Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarımız ile birlikte ülkemizin göz bebeği, milli teknoloji hamlemizin stratejik kurumlarından biri olan TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki merkezini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Ziyaretimiz kapsamında TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Cihad Vardan, ilgili yöneticilerimiz ve ülkemizin geleceği için canla başla mücadele eden TUSAŞ ekibi ile bir araya geldik. Türkiye'miz karşı karşıya kaldığı her türlü engelle mücadele ederek yoluna devam edecektir. Daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlar TUSAŞ’a Taziye Ziyareti
Kaynak: DHA

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