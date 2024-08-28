Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'na otobüs teslim töreninin ardından ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu. Bakanlar, Cengiz Topel Caddesi'ndeki esnafı ziyaret edip sohbet etti. Yapılan ziyaretlerin ardında bakanlar, Yüksekova'dan ayrıldı.
HABER: Yaşar Kaplan, Mehmet Özkan
Son Dakika › Güncel › Bakanlar Yüksekova'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?